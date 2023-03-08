عاجل.. البنك المركزى ينفى فرض رسوم على عمليات السحب بالبطاقات البنكية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إصدار البنك المركزى قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلى "ATM" تتراوح من 20 إلى 50 جنيها.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدى من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلى (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أى رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أى ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التى تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالى عدد البطاقات البنكية فى السوق المصرى، فيتم تحديد رسوم السحب النقدى الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات فى الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها فى عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدى، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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