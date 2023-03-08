وزير الداخلية يهنيء القوات المسلحة باحتفالات يوم الشهيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:30 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

جاء نص برقية الوزير:

بمشاعر يملؤها الفخر والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد " أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تُجسد الشهادة كل معانى الإيثار والخلود ، إذ آثر الشهداء الموت

من أجل الوطن ، وبذلوا أرواحهم فداءً لأرواح بنيه ، فَسطرتْ أسماؤهم مع الصديقين والنبيين ، وخَلدتْ صفحات التاريخ بطولاتهم ، فهم خير أجناد الأرض .

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ، ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والإستقرار .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

يسُرنى وهيئـة الشرطة بمناسبـة الإحتفـال "بيـوم الشـهيد " أن نعرب لسيادتكم عن خالص التقدير والإجلال لأبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار الذين جادوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وسطروا بدمائهم الذكية صفحات مضيئة فى سجل التضحية والعطاء الوطنى .

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ، ورحم شهدائها وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،