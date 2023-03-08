وزير الخارجية يدعو الدول العربية لدعم موقف مصر في قضية سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:30 مساءً - اعتبر سامح شكرى أن الممارسات الأحادية الإثيوبية فيما يتعلق ببناء سد النهضة، تهديدا لأمن مصر القومي، موضحاً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

ودعا، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الدول العربية إلى القيام بدور داعم للموقف المصرى فى هذه القضية، خاصة وأنها تعد أحد أكثر الدول جفافا.

وقال إن مصر ستحرص على العمل يدا بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة ليبقى العمل الجماعي على مستوى التهديدات والتحديات من خلال حشد القدرات العربية التي من شأنها تحويل المواقف العربية رائدة عالميا.

واعتبر أن هناك ضرورة صياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن بالدول العربية من خلال منع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنع تفاقم الأزمات.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكرى رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلنا افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.