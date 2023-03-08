توقيع بروتوكول تعاون بين ”الهيئة المصرية للشراء الموحد” و ”اتحاد المستشفيات العربية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: البروتوكول يتيح آفاق جديدة للهيئة المصرية للشراء الموحد لنشر تجربتها الرائدة في تأمين كافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية بجمهورية مصر العربية .. وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: البروتوكول يسهم في جذب الشركات العاملة بالمجال الطبي والأدوية بدول الخليج للمشاركة في المعرض والمؤتمر وزيادة الاستثمارات الصحية في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي منصة لمصر في القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق أوسطية .. ويعزز الريادة المصرية في مجالات الدواء والتكنولوجيا الطبية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويمثلها اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، واتحاد المستشفيات العربية، ويمثله الدكتور توفيق خوجه، الأمين العام للاتحاد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن البروتوكول يستهدف تعزيز وتعظيم دور المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH ExCon 2023 بدول القارة الأفريقية والخليج، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل، بالقاهرة.

وقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عقب توقيع البروتوكول، التهنئة لكل القائمين على كافة الإجراءات التحضيرية لإطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH ExCon 2023، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر قدم نجاحات كبيرة في النسخة الأولى منه، ومعربًا عن تطلعه أن تحقق النسخة الثانية من المؤتمر مزيد من النجاحات، ومؤكدًا أن هذا المؤتمر ولد عملاقًا منذ النسخة الأولى في ظل الدعم الكامل من الدولة المصرية.

وأشار السبكي، إلى أن توقيع هذا البروتوكول سيتيح آفاق جديدة للهيئة المصرية للشراء الموحد في نشر تجربتها الرائدة في تأمين كافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية للمنشآت الصحية بجمهورية مصر العربية، وإتاحة هذه الخبرات لكافة الدول العربية في إطار تبادل الخبرات ما بين مصر وكافة الدول العربية الشقيقة.

وتابع: أن وجود هذا البروتوكول سيتيح إطار من التعاون لجذب عدد كبير من الشركات العاملة بالمجال الطبي والأدوية بدول الخليج للمشاركة في المعرض والمؤتمر، بما يعزز من دوره ويعظم فوائده على دول القارة الأفريقية والخليج، كما يسهم في زيادة الاستثمارات الصحية بمصر، إضافة إلى تعزيز دورها الريادي في مواكبة التطورات المتلاحقة بالنظم الحديثة للرعاية الصحية والدواء والتكنولوجيا الطبية، وانعكاس قدرتها على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة.

ولفت السبكي، إلى أن هذا البروتوكول يؤكد مدى سعي القائمين على المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي في تبادل كافة الخبرات لضمان نجاح النسخة الثانية، وبخاصة بعد أن حظيت النسخة الأولى باحترام وتقدير كافة الجهات والدول المشاركة بها، مما عزز من قدرة القائمين على المؤتمر في التوسع في استحداث أنظمة وطرق استدامة جديدة بين مصر والدول العربية والعالمية من أجل أن يصبح المؤتمر منصة مصرية أفريقية دولية تعزز من دور القطاع الطبي، مؤكدًا قدرة مصر في نقل خبراتها في شتى مجالات الرعاية الصحية إلى الدول الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم الأشقاء في تلك الدول.

وشارك حضور توقيع البروتوكول، كلًا من السيدة أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والسيد علي أبو جين، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمر عبدالعزيز، مدير المكتب الفني للهيئة المصرية للشراء الموحد.