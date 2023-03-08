سفير فرنسا بالقاهرة: باريس أصبحت ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - قال سفير فرنسا بالقاهرة السفير مارك باريتى "إن فرنسا أصبحت ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالى 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر العام الماضى 2022".

وأشاد السفير الفرنسي - في لقاء، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المحررين الدبلوماسيين - بالعلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات، والتي عكستها الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر نهاية العام الماضى، حيث شارك في أعمال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop227) بشرم الشيخ، ورافقه خلالها خمسة وزراء، مذكرا بعقد الرئيس الفرنسي على هامش القمة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن ماكرون قام في 31 من ديسمبر الماضى بزيارة خاطفة إلى شرم الشيخ، حيث تفقد القوات الفرنسية التي كانت على متن حاملة الطائرات شارل ديجول في رحلة عودته من قطر، والتقى خلال الزيارة بمحافظ جنوب سيناء.

كما أشاد السفير الفرنسى بمؤتمر المناخ، مؤكدا أنه كان ناجحا للغاية على المستوى اللوجيستى، حيث نجحت مصر في استضافة ما يقرب من 47 ألف مشارك، بالإضافة إلى 120 رئيس دولة وحكومة.. ولفت إلى أنه على مستوى النتائج فإن فرنسا ترى أنها مرضية للغاية بالنظر للبيان الختامي، خاصة فيما يتعلق بالخسائر والتعويضات.

ووجه التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، منوها بأن المركز الثقافي الفرنسي سيحتفل في وقت لاحق اليوم بالمرأة من خلال مجموعة من النقاشات حول تمكين المرأة على مختلف الأصعدة.