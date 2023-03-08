وكيل تعليم أسوان يشهد فاعلية مبادرة”فى مدارسنا الأخلاق ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - شهد الأستاذ عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، صباح اليوم ،مبادرة "فى مدارسنا الأخلاق" بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات ، وذلك بمرافقة السادة ( غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية) وحضور موجهى عموم وموجهى الأنشطة والأستاذ محمد محمود حسن رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة والأستاذة هيام ناصر رئيس قسم التعليم الاعدادى والأستاذة أمل سيد رئيس قسم الخدمات التربوية حيث أقيم خلال المبادرة معرض للأنشطة التربوية الختامى بالمدرسة ، وقد ضم المعرض العديد من أنشطة الطلاب في مجالات (التربية الفنية والمجال الصناعي والتعليم المجتمعي والاقتصاد المنزلي والحاسب الالي والمكتبة والتربية الاجتماعية والتربية النفسية والصحافة والتربية الزراعية والتربية الموسيقية)

تميز المعرض أنه شمل على نماذج متميزة من أعمال الطالبات والتي استطاعت توظيف خامات البيئة والنباتات الطبيعية والمجسمات والأشكال التوضيحية للتعبير عن المناسبات القومية والأعياد وأهم المعالم الأسوانية ومبادرة كن إيجابياً وأنواع مختلفة من المخبوزات والحلوى والمشروبات والملابس.

وأشاد جميع الحضور بالمعرض والعروض الفنية والرياضية وفى نهاية الجولة قدم الأستاذ غريب الشكر والتقدير ودرع الخدمات التربوية للأستاذ مصطفى محمد مدير المدرسة

و الشكر لجميع القائمين على المعرض والمشاركين فيه متمنيًا لهم دوام التوفيق.