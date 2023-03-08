مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ”يوم الشهيد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل؛ قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى القوت المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد": إنَّ أبطال القوات المسلحة البواسل يقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنَه وتهدِّد استقراره.

وأكَّد المفتي أنَّ أبطال القوات المسلحة يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره.

وأشار مفتي الجمهورية أن جموع الشعب المصري كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب .

ودعا مفتي الجمهورية المواطنين جميعًا إلى أن يتكاتفوا ويتَّحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة لحماية تراب الوطن وتقديم التضحيات والعمل والبناء من أجل تنمية الوطن واستقراره.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدُّعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن تنعم دائمًا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، مصداقًا لقوله تعالى: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99].

يُذكَر أنَّ الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسَّدت أسمى معانى التضحية والفداء التي كانت -وستظل- مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مرِّ التاريخ والأزمان .