الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع وضع إكليل الزهور على النصب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذك ارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول / عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات .

وفى نهاية مراسم الإحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة ، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن .