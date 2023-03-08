معامل القوات المسلحة وبنك الدم تحصل على شهادات نظام إدارة الجودة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى الطبى بكافة الصروح الطبية التابعة للقوات المسلحة ، حصلت معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) ، وذلك بعد إستيفائها كافة الشروط والمعايير المطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بالمنشآت الطبية المتطورة بما يمكن من تقديم خدمة متميزة لكافة المترددين عليها .

وخلال الإحتفالية التى اقيمت لتسليم شهادات الجودة ألقى اللواء طبيب / رأفت زاهر عبد الرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير المستوى العلمى والتقنى بالمعامل وبنك الدم لمواكبة التطور المتلاحق فى ذلك المجال .

كما ألقى المهندس / هانى عبد القادر المدير التنفيذى لمؤسسة "إيجاك" كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذى تتمتع به معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم مما أسهم فى الحصول على شهادات الإعتماد الدولية .

حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلى المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) .