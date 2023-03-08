القوى العاملة: مفاوضة جماعية ناجحة تُعِيد عجلات إنتاج شركة بالسويس نحو الدوران...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء عن مفاوضة جماعية ناجحة أعادت عجلات إنتاج شركة بالسويس نحو الدوران ،وحققت مطالب 697 عاملاً ..وقال بيان صحفي أن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس كشفت عن فض وقفه احتجاجية للعاملين بشركة إفكو مصر للزيوت ( قطاع استثماري ) لـ 697 عامل تقريباً من عمال الوردية الأولي،وتحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف علاوة غلاء معيشة، وذلك بعد التفاوض ودياً مع إدارة الشركة من خلال إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية ،ودارت عجلة الانتاج دون توقف ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم المطلوبة منهم داخل أماكن عملهم وفقاً لاحكام القانون .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس في تقريره للوزارة، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية والتوجه إلى مقر شركة افكو مصر للزيوت ( قطاع استثماري ) بعد علمها بوجود وقفة إحتجاجية شارك فيها 697 عامل تقريبا من العاملين بالمصنع ، من عمال الوردية الأولي وذلك لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف علاوة غلاء معيشه، وتم التفاوض مع العمال المعتصمين وشرح أحكام القانون فيما يخص المطالب المشروعة وكيفية المطالبة بها وحثهم على العمل والإنتاج خاصة وأن الشركه تعمل بطاقة 40% من العمال ، وأن الادارة ملتزمة بما جاء بالقانون،و قامت بصرف منحه شهر رمضان الكريم لكافة العمال بحد ادني 1200 جنيه واقصي 2000 جنيه خلال الأسبوع الماضي .