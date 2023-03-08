محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر سيحدث طفرة مرورية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعا بحضور اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى للوقوف على التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر بدءا من غدا الخميس فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.





وأكد راشد أن المحور سيحدث طفرة مرورية كبيرة بمدينة الجيزة، ويربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالمنيب جنوبا بالقوس الشمالى، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م كما يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالا، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

واشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجهاز تعمير القاهرة الكبرى للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة وإنجاز ذلك المشروع الخدمى الهام والذى سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة.

كما توجه بالشكر للشركات العاملة بالمشروع لالتزامها بالجدول الزمنى المحدد له.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ على تجهيزات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتشغيل المحور من توفير الخدمات المرورية بطول المحور والأوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمه لحفظ امن وسلامه المواطنين مستخدمى المحور مثمنا الدور الذى قامت به مديرية امن الجيزة والادارة العامة للمرور خلال مراحل تنفيذ المحور المختلفة وتقديم العون اللازم لأجهزة المحافظة، لافتا إلى أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخرى التى ستساهم فى تفتيت كافه الإختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة.

وأكد اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أن المحور سيحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

ويعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وتقدم الكيلانى بالشكر لأجهزة محافظة الجيزة والشركات العاملة والإدارة العامة لمرور الجيزة للمساهمة الفاعلة فى خروج المشروع الى النور وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وممثلو جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والشركات العاملة بالمشروع.