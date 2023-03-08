وزير الدفاع الأمريكى: مصر قوة استقرار رشيدة ومسؤولة فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر فى الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، منوها بحرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة فى شق التعاون الدفاعى، الذى يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، لويد أوستن، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ودانيال روبنشتاين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المجالات ولا سيما العسكرى والأمنى، فى ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرص الرئيس فى ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد.

ونوه بأن حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولى، فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التى تلقى بظلال سلبية على مختلف دول العالم.