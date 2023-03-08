السفير الفرنسى: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نجح على جميع الأصعدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف باريتى خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة الفرنسية أولت هذا المؤتمر اهتماما كبيرا، حيث حضر الرئيس الفرنسى و5 وزراء آخرين حتى أن كل الفعاليات كانت بحضور فرنسى يوميا، على مدار فترة المؤتمر كلها، مؤكدا أن هذا هو انعكاس لتوطيد العلاقات خلا الفترة السابقة.

وأشار السفير الفرنسى إلى أن بلاده أصبحت ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالى 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.

كما وجه باريتى التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مشيرا إلى أن المركز الثقافى الفرنسى سيحتفل فى وقت لاحق باليوم بالمراة من خلال مجموعة من النقاشات حول تمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة أن العلاقات بين القاهرة وباريس، شهدت تطورا كبيرا خاصة فى ضوء زيادة حجم التبادل التجارى الذى بلغ 4 مليارات يورو إذ استطاعت مصر، أن تقلل العجز فى الميزان التجارى بفضل صادراتها من الغاز فى ضوء أزمة الطاقة.

وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير كان، أجرى نقاشات خلال زيارته الأخيرة إلى مصر مع المسئولين، واتفق على زيادة صادرات مصر من الغاز إلى فرنسا.

وفيما يتعلق بالقمح، قال إنه فى ضوء الحرب فى أوكرانيا قامت السلطات الفرنسية وبطلب من السلطات المصرية بزيادة صادراتها من القمح، حيث أعطى وزير الاقتصاد الفرنسى تعليمات بإعطاء أولوية لصادرات القمح إلى مصر، فباتت فرنسا ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر بنسبة 30٪.

؜وأكد بشكل كبير أهمية الأمن الغذائى بالنسبة لمصر، قائلا: "نعمل على ذلك على عدة مستويات أيضا من خلال مساعدة مصر على بناء صوامع لتخزين الحبوب والغلال، وأيضا من خلال تمويل تقوم به الوكالة الفرنسية من أجل التنمية لإنشاء سوق للجملة بالإسماعيلية لتقليل الفائض عند نقل الحبوب من الحقول إلى الأسواق، كما وفرت الوكالة الفرنسية فى عام 2022 حوالى 350 مليون يورو لإقامة برنامج فى مصر فى مجال النقل والأمن الغذائى".

وأوضح السفير باريتى أن الاستثمارات الفرنسية تبلغ حوالى 5.5 مليار يورو فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية، تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وكشف أن فرنسا تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، حيث تحتل حاليا المرتبة الثانية عشر كشريك تجارى عالمى لمصر، والثالث على المستوى الأوروبى وتعمل على أن تكون الشريك الأول أوروبيا لمصر ومن بين الأوائل عالميا.

وعلى جانب آخر، أشار السفير إلى أن فرنسا تولى اهتماما كبيرا بدعم تمكين المرأة وتحسين ظروفها، حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل برامج تخصص 60 بالمائة من مكوناتها لصالح تحقيق المساواة، فضلا عن تنفيذ برنامج تبلغ قيمته 50 مليون يورو كقرض ميسر لصالح تمكين المرأة.

وأضاف أنه بالنسبة للمنح الدراسية تحرص السلطات الفرنسية، على أن تكون المنح بالتساوى بين الرجال والنساء.

وحول الزيارات المتبادلة بين الجانبين الفرنسى والمصرى، أشار السفير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات، حيث تجرى مديرة إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط زيارة الأسبوع المقبل إلى القاهرة، حيث ستجرى مشاورات مع الجانب المصرى حول العلاقات الثنائية والعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما سيقوم السفير المسؤول عن ملف الهجرة بزيارة إلى القاهرة قريبا.

وأضاف أن مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الفرنسية، أجرى خلال الأسابيع الماضية زيارة إلى مصر، مشيرا إلى أنه يجرى الترتيب حاليا لزيارات على المستوى الوزارى.

وبالنسبة للتعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، قال السفير الفرنسى إن بلاده تشارك فى العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة فى مصر، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى أن هناك عددا من الشركات الفرنسية، التى تمد الجانب المصرى بالمعدات، ومن بينها شركة "انجى"، إلى جانب التواجد الفرنسى فى موقع بنبان للطاقة الشمسية.

وأضاف: "إننا نشارك الجانب المصرى فى إنتاج حوالى 800 ميجاوات"، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأبرز السفير الفرنسى التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء لا سيما وأن مصر لديها فائض من الكهرباء وتهتم الشركات الفرنسية بالمشاركة فى شبكات توصيل الكهرباء الإقليمية إلى المنطقة وأوروبا.

وفيما يخص التعاون فى مجال النقل، قال السفير إن بلاده تتعاون مع مصر فى هذا القطاع منذ وقت طويل وتنخرط فى مشروع مترو الأنفاق حيث قدمت مؤخرا 55 عربة قطار للخط الأول للمترو، فضلا عن افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث فى أكتوبر الماضى، وجارٍ التعاون فيما يخص الخط السادس للمترو.

وكشف السفير الفرنسى عن اهتمام فرنسا بالنقل الجوى، حيث تسعى شركة "إيرباص" الفرنسية، لتوفير عدد من الطائرات المدنية الأقل حرقا للوقود إلى مصر، مشيرا إلى أهمية تجديد الاتفاقية المصرية الفرنسية المتعلقة بمجال النقل الجوى، من أجل زيادة عدد الرحلات الجوية التى تربط بين البلدين.

وعلى جانب آخر، أشار السفير الفرنسى إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، حيث إن هناك برنامجا لتدريب 13 ألف معلم و70% من البرنامج مخصص للحفاظ على البيئة و60% منها، تهدف إلى تمكين المرأة، مشيرا إلى استمرار تطوير الجامعة الفرنسية بالقاهرة فضلا عن وجود مشروع لإنشاء حرم جامعى جديد فى مدينة الشروق بتكلفة 37 مليون يورو من الجانب المصرى و12 مليون من الجانب الفرنسى.