خير أجناد الأرض.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - وإلى نص البرقية:

بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد" أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تُجسد الشهادة كل معانى الإيثار والخلود، إذ آثر الشهداء الموت من أجل الوطن، وبذلوا أرواحهم فداءً لأرواح بنيه، فَسطرتْ أسماؤهم مع الصديقين والنبيين، وخَلدتْ صفحات التاريخ بطولاتهم، فهم خير أجناد الأرض.

عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والاستقرار.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وعظيم التقدير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد" أن نعرب لسيادتكم عن خالص التقدير والإجلال لأبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار الذين جادوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وسطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة فى سجل التضحية والعطاء الوطنى.

عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائها وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وعظيم التقدير.