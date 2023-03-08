الإسكان: تأثيس كامل وأجهزة كهربائية للوحدات السكنية البديلة لسكان جزيرة الوراق مجانا بحدائق أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 02:28 مساءً - أوضح المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، أنه تم تأثيث عددٍ من الوحدات السكنية البديلة، بالمجان، بمدينة حدائق أكتوبر، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بمشاركة وحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم تأثيثها بالمجان لأهالي جزيرة الوراق بمدينة حدائق أكتوبر، بلغ 123 وحدة سكنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة، موضحا أن الأثاث التى تم تسليمهما للأهالي، تضم أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.

أشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه سبق إجراء حوالي 26 قرعة علنية لأهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة بمناطق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والعبور، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحاً بها أرقام العمارات والوحدات والمنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وتوفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

وأضاف أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق.

وقال رئيس جهاز الوراق الجديدة، إن المستفيدين سبق وأن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.