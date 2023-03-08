وزير الخارجية: مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى فى كلمته فى فعاليات انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الصوت العربى مسموع على الساحة الدولية، ولابد من صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن الجماعى.

ونوه وزير الخارجية بأن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية فى العالم العربى، مدينا الممارسات الإسرائيلية التى تضر بالسلام وتؤدى للاحتقان.

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