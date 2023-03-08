المفتى يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى «يوم الشهيد»

جدة - نرمين السيد - هنأ مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور شوقى علام، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، ورجال القوات المسلحة البواسل قادة وضباطا وجنودا، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام.





وقال مفتى الجمهورية فى رسالته التى وجهها إلى القوت المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد": "إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والدفاع عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمنه وتهدد استقراره".

وأكد أن أبطال القوات المسلحة يضربون دائما أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالى وحفظ أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن كل جموع الشعب المصرى يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل فى السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره فى مواجهة جماعات الضلال والإرهاب.

ودعا المواطنين جميعا إلى أن يتكاتفوا ويتحدوا معا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش، دعما كاملا فى حربها ضد التطرف والإرهاب، فضلا عن ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة فى حروبهم المستمرة لحماية تراب الوطن وتقديم التضحيات والعمل والبناء من أجل تنمية الوطن واستقراره.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن تنعم دائما مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، مصداقا لقوله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق التاسع من مارس من كل عام الموافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريما له وفخرا ببطولاته التى جسدت أسمى معانى التضحية والفداء التى كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والأزمان.