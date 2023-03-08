الإحصاء: 18% تمثيل المرأة فى الحقائب الوزارية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز فى بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يحتفل به العالم فى 8 مارس من كل عام - أنه وفقا لتقديرات السكان فى أول يناير 2023 فقد بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 104.5 مليون نسمة، ومثلت الإناث منهم 48.5 مليون نسمة.

وأضاف أنه وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى لعام (2021 - 2022)، فقد بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالى 49% مقابل 51% للذكور.

وتابع أنه وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام (2021 - 2022)، فقد بلغ عدد عقود الزواج مليونا و52 ألفا و530 عقدا خلال 2022 مقابل 880 ألفا و41 عقدا خلال 2021، كما ارتفع عدد شهادات الطلاق إلى 258 ألفا و18 شهادة عام 2022 مقابل 254 ألفا و777 شهادة خلال عام 2021.

ولفت إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2022 فقد بلغت مساهمة المرأة فى قوة العمل 14.9% من إجمالى قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 69.1% للذكور، وبلغ معدل البطالة للإناث 18.4% مقابل 5.0% للذكور، وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 12.2% مقابل 65.7% للذكور.

وأشار إلى أن نسبة الإناث اللاتى يعملن عمل دائم بلغت 88.6% مقابل 64% للذكور، فى حين بلغت نسبة النساء اللاتى تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية 32.4% من إجمالى المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 10.2%.

وذكر أن نسبة الفنيات ومساعدى الأخصائيين بلغت 10.8%، والمشتغلات فى الزراعة والصيد 16.5%، بينما كانت نسبة العاملات فى الخدمات ومحال البيع 16.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات فى مهنة الحرفيات ومن إليهم 1.8%.

وحول المرأة بمواقع صنع القرار عام (2021 - 2022)، فقد حصلت على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء بالحكومة، كما حصلت المرأة فى البرلمان على 162 مقعدا (14 سيدة بنظام التعيين - 148 سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% بمجلس النواب.

وجاء الاحتفال باليوم العالمى للمرأة عقب انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين).