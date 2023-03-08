القوى العاملة تُعلن عن تسليم عقود عمل لذوي هم بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 01:30 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود لذوي همم في محافظة مرسى مطروح..وقال بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مديرية القوى العاملة بمطروح قامت بتسليم عقود العمل لذوي همم من أبناء المحافظة للعمل في أحد الفنادق،وذلك في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتزامناً مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم...وأوضح مدير المديرية عاطف درويش في تقريره للوزارة ، أن المديرية مستمرة في حصر المنشآت للتأكد من استيفاء نسبة تعيين الـ 5% من ذوي الهمم ، مشيراً إلى أنه تم تسليم عقود العمل لثلاثة أشخاص من ذوى الهمم للعمل بفندق جاز الماظة ريزورت..