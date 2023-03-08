اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تنظم دورة تدريبية حول إدماج منهجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 01:30 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) نظمت اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) دورة تدريبية حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات في تدريس العلوم" خلال الفترة من 6 حتى 8 مارس 2023، بحضور أ. السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية، د.محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن الهدف من الدورة التدريبية هو إكساب المتدرّبين أهمّ المعارف والمهارات الخاصّة بالتمشي العلمي وتدريس العلوم المعتمدة على المنهج الاستقصائي وحل المشكلات، مشيراً إلى أن محاور الدورة تتمثل في الوضع العام لتدريس وتعلم العلوم في الوطن العربي، وضرورة تغيير النموذج المتبع في تدريس العلوم بالجامعة، فضلًا عن مساعدة المتعلم العربي على الإقبال لاكتساب المعارف العلمية، وكذا المهارات الواجب تطويرها لدى أساتذة العلوم بالمؤسسات الجامعية في الوطن العربي، وعرض شبكة المفاهيم المتعلقة بالتمشي الاستقصائي.

وفى كلمته، نقل د. محمد سند أبو درويش تحيات د. محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال الدورة التدريبية بالنجاح والتوفيق، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون في الإعداد والترتيب لهذه الدورة، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في مجال التعليم والمجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأشار مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو إلى أنّ من أهم القضايا التي ينبغي أن تحظى بقدر كبير من التأمل هي مراجعة المشروع التعليمي، وتعزيز قدرته على إحداث تغيير في أعماق الإنسان العربي ونظرته إلى الكون والطبيعة والعالم، مؤكدًا أنه ينبغى على القائمين على السياسات التعليمية العربية إعادة النظر ومراجعة الواقع التربوي والتعليمي العربي، خاصًة أن التعليم لم يعد يهدف إلي تطبيق منهج تعليمي أو تدريس كتاب مقرر، بل أصبح يمكن المتعلم من مواكبة ما يستجد من ابتكارات فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد أ. السيد العبسي أن القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية تعمل بصفة مستمرة على تطوير منظومة التعليم علي كافة مستوياتها، وإعداد كوادر وكفاءات مؤهلة من المتخصصين تتناسب مع التطور المنشود وتضطلع بمهام التنمية وتدعم اتجاهاتها، مشيرًا إلى أن منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات تعد من أكثر الطرق فاعلية في تدريس العلوم، فهي تعمل علي تنمية التفكير العلمي لدي المتعلمين خاصة أنها تتيح الفرصة أمامهم لممارسة طرق العلم وعملياته ومهارات البحث والاستكشاف بأنفسهم، مضيفًا أن تأهيل الأطر العاملة في مجال التعليم تأتى من خلال تحسين جودة برامج إعدادهم من خلال تعزيز معارفهم العلمية والعملية ذات الصلة، فضلًا عن زيادة الوعي بأحدث التوجهات العالمية لإعداد المتخصصين التربويين.

شارك فى فعاليات الدورة التدريبية، د.خيرية بنت علاله منسقة المشروع بمنظمة الألكسو، د.جلال السعدي خبير بالألكسو، ومشاركة ما يقرب من 25 متدربًا من كليات الهندسة، والعلوم، والصيدلة، والمراكز البحثية من الجهات التالية: (جامعة القاهرة – جامعة حلوان – جامعة عين شمس – المركز القومي للبحوث).