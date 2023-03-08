إجراءات وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع بعض الشكاوي من وصول المياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 01:30 مساءً - في ضوء وجود بعض الشكاوي خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس .. فإن وزارة الموارد المائية والرى تود توضيح أنه سبق بالفعل إمرار أقصى تصرفات مائية لفم ترعة السويس وبأعلى مناسيب تصميمية لترعة السويس وبأكثر من المعتاد في هذا التوقيت من العام ، إلا أن التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار علي الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء ، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة علي غير المعتاد في هذا الوقت من العام ، وهو ما تزامن مع إقبال المزارعين على سحب المياه بكثافة لزوم الرية الأخيرة للقمح قبل حلول شهر رمضان المبارك ، بخلاف السحب المخالف للمياه ، بالإضافة لزيادة السحب على إستخدامات مياه الشرب بسبب إرتفاع درجة الحرارة ، كما تصادف كل ذلك مع وجود أعمال تطوير في قطاع الترعة ، الأمر الذى أدى لوجود بعض الشكاوي خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس .

وفور ورود هذه الشكاوى .. فقد إتخذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من الإجراءات للتعامل العاجل والفعال لحسم هذه الشكاوى ، حيث تم الدفع بمعدات الوزارة بكثافة والتعاقد العاجل مع المقاولين لنزع وإزالة الحشائش الغاطسة بمجرى ترعة السويس للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لتغطية إحتياجات الرى ومياه الشرب ، كما تم زيادة المنصرف من فم ترعة الاسماعيلية من نهر النيل الرئيسي - وهي الترعة المغذية لترعة السويس - وذلك بكميات تسمح بعدم تكرار الشكاوى فضلاً عن تعويض كميات المياه التي تم سحبها بالزيادة عند فم ترعة السويس حتى لا تتأثر سلباً باقي منظومة المجاري المائية بالمنطقة .

كما توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بصحبة السيد اللواء/ عبد المجيد صقر محافظ السويس والسادة قيادات الوزارة لتفقد ترعة السويس والإطمئنان على توفير المناسيب والتصرفات اللازمة ، موجهاً لأجهزة الوزارة بالمحافظة بإستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس ، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .