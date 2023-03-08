رئيس الحكومة يوجه بسرعة رقمنة الوزارات والأصول التابعة لها

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى رقمنة كل الأصول التابعة لها، سواء أراضى، أو عقارات أو خلافه.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ضرورية، تحقق الحوكمة، وتضمن إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، وسد منافذ محاولات التعدى عليها.

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