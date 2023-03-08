معلومات الوزراء: إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص لتوعية المرأة العاملة بحقوقها

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.





جاء ذلك خلال تسليط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية فى إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقى للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثمانى سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية فى العمل الوطنى.

واستعرض تقرير المركز، حصاد الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% فى الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% فى الربع الرابع 2014، فضلاً عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% فى الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% فى الربع الثالث 2014.

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