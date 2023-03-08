جدة - نرمين السيد - أوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقدم مصر 56 مركزا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، واحتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014.





وأشار التقرير إلى تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى مسجلا 0.635 نقطة عام 2022، مقابل 0.606 عام 2014، علما بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة. كما تقدمت مصر 22 مركزا فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP، محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علما بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة.

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