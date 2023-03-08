يوم المرأة العالمى.. انخفاض معدل البطالة بين الإناث فى مصر لـ19.3% فى 2022

جدة - نرمين السيد - سلط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية فى إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقى للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثمانى سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية فى العمل الوطنى.





واستعرض تقرير المركز، حصاد الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% فى الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% فى الربع الرابع 2014، فضلاً عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% فى الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% فى الربع الثالث 2014.

وكشف التقرير عن التغير الإيجابى فى النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكى السابق "إيفانكا ترامب" بجهود القيادة المصرية ومبادرات الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً على أرض الواقع فى مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعى.

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