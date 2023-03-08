السيدة انتصار السيسى تحيى نساء مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وقالت قرينة رئيس الجمهورية، فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "أتوجه بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة". وأضافت "وإننى فى هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانًا بأن المرأة شريك أساسى وعنصر فاعل فى بناء جمهوريتنا الجديدة.. كل عام وأنتن بخير".

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