«معلومات الوزراء»: تقدم مصر 56 مركزا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان المركز، فإن المرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكا أساسيا فى وضعها وصاحبة دور فاعل فى تنفيذها، فى ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة فى أوجه العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما بدى جليا فى المكتسبات التى حصلت عليها المرأة على مدار الأعوام الثمانى الماضية، بشكل أسهم فى ترسيخ المساواة فى الحقوق، والتكافؤ فى الفرص، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلا عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها، باعتبار هذه الثوابت أركانا رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوى ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وهو ما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها.

وأشار المركز إلى تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى مسجلا 0.635 نقطة عام 2022، مقابل 0.606 عام 2014، علما بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، كما تقدمت مصر 22 مركزا فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP، محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علما بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تقدم مصر 56 مركزا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014.

واستكمالا لاستعراض أبرز المؤشرات الدولية، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز فى مؤشر المساواة بين الجنسين فى التحصيل العلمى، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث احتلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 109 عام 2014.

ولفت التقرير إلى زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوى على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر)، وفقا لـ UNDP، حيث بلغت 81.6% عام 2021، مقابل 43.9% عام 2014، حيث تعكس البيانات الفترة من 2005 إلى 2014، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وفقا لـ UNDP، حيث سجلت 37 حالة وفاة عام 2021، (تعكس بيانات 2017)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (تعكس بيانات 2013).

واستعرض البيان، حصاد الحقوق الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلا 19.3% فى الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% فى الربع الرابع 2014، فضلا عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% فى الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% فى الربع الثالث 2014.

ونوه البيان بأنه بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة فى يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 191.5%، مشيرا إلى أن مصر الدولة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط التى تطلق خطة عمل "مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين" بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

وذكر أنه جرى إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتى تشمل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى المشروعات33 %، فضلا عن بلوغ إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

وأشار التقرير فى هذا السياق إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالى 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

يأتى هذا فيما، بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، فى حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة، حتى فبراير 2023، فضلا عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكترونى والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهنى والتوجيه الأسرى بوزارة التضامن الاجتماعى.

كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتى تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهى الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأظهر التقرير أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة منذ أغسطس 2021، حتى ديمسبر 2022، حيث تشمل برنامج الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، والذى أتاح فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفى محافظات ومشرفات ميدانيات، فضلا عن تكوين 5408 مجموعات ادخارية من 118.7 ألف سيدة منذ بداية المشروع، كما تشمل الأنشطة مشاغل ووحدات تدريب إنتاجى، حيث تم توفير 30 وحدة تدريب إنتاجى بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية، بجانب توفير 3779 فرصة تدريب إنتاج حرفى للسيدات خريجات برنامج ريادة الأعمال.

وتتضمن أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة كذلك وفقا للتقرير، برنامج المقبلين على الزواج، والذى تم من خلاله عقد 5 دورات للفتيات بإجمالى 650 فتاه مستفيدة، بجانب استفادة 60 زوجا وزوجة من أسوان من أولى مبادرات المقبلين على الزواج من الجنسين.

وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومى للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضا متناهى الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.

وجاء فى التقرير أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلا عن زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدا عام 2022، مقابل 12 مقعدا عام 2012.

وعن وضع المرأة فى السلك القضائى، ذكر التقرير أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية فى مجلس الدولة من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلا عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012

أما عن المرأة فى مواقع صنع القرار، فوفقا للتقرير، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزارى ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة فى منصب نائب محافظ البنك المركزى، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى.

وتطرق التقرير إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالى، لتصل إلى 49.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013/2014.

وبالنسبة لقطاع الصحة، جاء فى التقرير أنه تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلا عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالى المستفيدين.

وبجانب ما سبق، فإنه جرى مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحيا شهريا بإجمالى تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن.

وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضا، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضا، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنويا لدعم السيدات المعيلات بإجمالى 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومى للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

ووفقا للتقرير فإن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، فضلا عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع فى برنامج "وعى" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، حيث تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

وأوضح التقرير أنه لأول مرة فى مصر، أنشئ فى عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوى ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) حيث بلغت 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014، مضيفا أنه تم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهم منذ 2001 حتى الآن، كما يقدم 500 محامى متطوع دعما قانونيا بالمجان من خلال المكتب فى جميع المحافظات.