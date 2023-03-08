معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية تحصل على شهادات نظام إدارة الجودة

جدة - نرمين السيد - حصلت معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى الطبى بكافة الصروح الطبية التابعة للقوات المسلحة.





وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمعايير المطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بالمنشآت الطبية المتطورة بما يمكن من تقديم خدمة متميزة لكافة المترددين عليها. وخلال الاحتفالية التى أقيمت لتسليم شهادات الجودة ألقى اللواء طبيب رأفت زاهر عبد الرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير المستوى العلمى والتقنى بالمعامل وبنك الدم لمواكبة التطور المتلاحق فى ذلك المجال. كما ألقى المهندس هانى عبد القادر المدير التنفيذى لمؤسسة "إيجاك" كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذى تتمتع به معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم مما أسهم فى الحصول على شهادات الاعتماد الدولية. حضر الاحتفالية عددا من قادة القوات المسلحة وممثلى المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك).

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