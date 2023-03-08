«القوى العاملة» تلغى نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل بالخارج، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة الموجودة فى المحافظات، والتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.





وقال مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة مهيب أبو زيد، اليوم الأربعاء، إنه تم إصدار قرارات وزارية بإلغاء نشاط الشركات الآتية: "علم الجزيرة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج"، ترخيص رقم 803، و"زهرة الشرق"، ترخيص رقم 913، و"إيرباص"، ترخيص رقم 1177؛ وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص التى حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأضاف مدير الإدارة العامة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات؛ كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه؛ حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

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