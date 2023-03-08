محافظة الجيزة: ضبط 2534 قضية تموينية متنوعة بتهمة الغش التجارى

جدة - نرمين السيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2534 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 239 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 26 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 110 أطنان و24 ألف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفته وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاى و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 1211 قضية فى مجال المطاحن والمخابز البلدية بإجمالى 23 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 3 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 29 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و 50 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1285 قضية فى مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 7 قضايا لحجب السلع والتى ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر بإجمالى مضبوطات 76 طن أرز وسكر ودقيق وتونة ومكرونة وسمن وبرغل وجبنه وتمور.