وزير الخارجية يرأس لجنة متابعة التدخلات التركية في الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 12:29 مساءً - ترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء ٨ مارس، ؤ فى الشئون الداخلية للدول العربية بمقر جامعة الدول العربية.

وعقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعًا اليوم الأربعاء ٨ مارس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

والمنعقدة على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وانعقدت اللجنة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية.

وتناقش اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، وسترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم.

وفي سياق منفصل، كان شكري قد التقى صباح ،اليوم الأربعاء، مع نظيرة الأردني أيمن الصفدي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا عددًا من مُستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة علي جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته ال ١٥٩، ومنها الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن سبل دفع العمل الجماعي حيال القضايا العربية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وتعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الدورة رقم (159) لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودًا تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما يلقي عدد من الضيوف كلمات أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع بينهم وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).