تنسيقاً مع”العمل الدولية”:”القوى العاملة ” تُعزز علاقات العمل في منشأت بـ 11...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 12:29 مساءً - واصلت وزارة القوى العاملة خطتها نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،تنفيذا لسياسات "الوزارة" بترسيخ مبادئ "الحوار المجتمعي" بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

وأعلنت "الوزارة" في بيان لها اليوم الأربعاء عن تنظيمها لورشة العمل الثانية بشأن التعريف ببرنامج "عمل أفضل" ، ذلك فى إطارمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة شارك فيها مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المستهدفة من 11 محافظة هي ???? القاهرة - الجيزة – القليوبية – البحيرة – الاسكندرية – المنيا – بنى سويف – المنوفية – بور سعيد – الاسماعلية – الشرقية ) ، فضلا عن مسؤولى إدارت تفيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية و الشئون الاقليمية والدولية وتنمية وإدارة المواهب ،و ممثلي منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الافضل .

وبحسب البيان فإن برنامج عمل أفضل يعتبر من البرامج الرائدة التابعة لمنظمة العمل الدولية،ويجرى تنفيذه بالتشارك مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، و يجمع البرنامج مجموعات متنوعة من ممثلي اصحاب الاعمال والعمال ،والعلامات التجارية العالمية والحكومات ، بهدف تحسين ظروف العمل و تعزيز القدرة التنافسية للأعمال في صناعة الملابس العالمية.