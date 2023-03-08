دوري أبطال إفريقيا| السولية ينتظم في التدريبات الجماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 12:29 مساءً - انتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية صباح اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب التتش.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن السولية أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفق الرؤية الفني للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وقال طبيب الأهلي إن السولية عكف خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.