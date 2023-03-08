8 سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية فى العمل الوطنى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكشف التقرير عن التغير الإيجابى فى النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكى السابق إيفانكا ترامب بجهود القيادة المصرية ومبادرات الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعليا على أرض الواقع فى مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعى.

ورحب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ترحيبا حارا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع مصر لتحقيق تقدم فى العديد من الأهداف الأخرى، وذلك بعد أن كانت الخارجية الأمريكية ترى سابقا أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية فى مصر هى التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.



وأعربت الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى رندة أبو الحسن عن شكرها للقيادة المصرية على الدعم القوى والمستمر لتمكين المرأة المصرية فى المشاركة على قدم المساواة فى جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية، وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت بالختان أو التحرش أو التعدى على حقوقها، مشيرة إلى أن الإيمان بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنا أساسيا فى مسيرة التنمية ستجنى مصر ثماره لعقود طويلة فى المستقبل.

كما ذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، أنه هناك العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن من أهمها والأقرب إلى قلبها الخطوات المهمة فى مجال تمكين المرأة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير.

يأتى ذلك بعد أن كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، يرى فى السابق أنه يتعين تعديل دور المرأة الحالى خاصة فى المجال العام، حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير، كما كانت ترى أنه يوجد تدنى بمستويات مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل، فضلا عن ضعف مشاركة النساء فى الحياة العامة أو السياسة، فى حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة فى دستور 2012.

وفى سياق ذى صلة، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر UNFPA فريدريكا ميجر ، دعم مجهودات مصر الحالية والمبذولة من أجل تقديم فرص متساوية للفتيات والشباب وأن يكون للمرأة حق تقرير أمورها، بعد أن كان يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA فى الماضى أن هناك نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد المرأة المصرية، كما تظهر بوضوح الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن مصر لايزال أمامها طريق طويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستكمالا لما سبق، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر كريستين عرب إن الإنجازات التى حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعى كأساس للتنمية هو أمر استثنائى فى كل الدول الأفريقية والعربية، مؤكدة أنه من النادر للغاية رؤية رئيس للحكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه ضمن أسس التنمية، كما أضافت أن الاستثمار الكبير لتمكين المرأة فى كل المجالات بالأساس كان هدفا تتعامل معه القيادة المصرية بشكل جاد، وذلك بعد أن ذكرت الهيئة ذاتها فى السابق أنها تتابع بقلق بالغ التقارير والإحصاءات الأخيرة التى تشير لارتفاع معدلات العنف والتحرش ضد المرأة وتدعو لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم ضد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.

وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر نعيمة القصير ، أن هناك عدة مبادرات فريدة من بينها مبادرة 100 مليون صحة، التى من الممكن أن تكون نموذجا وبيت خبرة لكثير من الدول، فالاستثمار فى الصحة خاصة صحة المرأة وتمكين المرأة المصرية يعد مثالا فريدا يحتذى به، بعد أن كانت ترى منظمة الصحة العالمية أن الفتيات تظهر ضمن الفئات الأعلى فيما يخص بيانات سوء التغذية، فضلا عن تفاوت الرعاية الصحية نتيجة التمييز بين الجنسين.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الدولية، حيث تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى مسجلا 0.635 نقطة عام 2022، مقابل 0.606 عام 2014، علما بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، كما تقدمت مصر 22 مركزا فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP، محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علما بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تقدم مصر 56 مركزا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014.



يأتى هذا فى حين زادت نسبة المقاعد التى تشغلها النساء فى مجلس النواب وفقا للأمم المتحدة، لتسجل 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، إلى جانب تقدم مصر 17.8 نقطة فى مؤشر الشمول المالى للسيدات فوق 15 عاما، الصادر عن GIWPS حيث سجلت 27% عام 2021، مقابل 9.2 % عام 2017، والتى تعكس الفترة من 2011 إلى 2014.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 25 نقطة فى المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقا للبنك الدولى، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، للعام الثانى على التوالى مقابل 75 نقطة عام 2014، علما بأن مصر تستمر فى الحفاظ على الحصول على أعلى نقطة 100%، فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.

واستكمالا لاستعراض أبرز المؤشرات الدولية، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز فى مؤشر المساواة بين الجنسين فى التحصيل العلمى، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث احتلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 109 عام 2014.

ولفت التقرير فى السياق ذاته أن مصر تقدمت مركزين بمؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن GIWPS، والذى يقيس التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة وعدالة القوانين وعدم التمييز ضدها وأمنها على المستوى الفردى والمجتمعى، محتلة المركز 136 عام 2021، مقابل المركز 138 عام 2017.



كما ألمح التقرير إلى زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوى على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر)، وفقا لـ UNDP، حيث بلغت 81.6% عام 2021، مقابل 43.9% عام 2014، حيث تعكس البيانات الفترة من 2005 إلى 2014، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وفقا لـ UNDP، حيث سجلت 37 حالة وفاة عام 2021، (تعكس بيانات 2017)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (تعكس بيانات 2013).

وأشار التقرير أيضا إلى تقدم مصر 11 مركزا بمؤشر we world الصادر عن مؤسسة تحالف تمويل الطفل الأمريكية، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015، علما بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال، من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.

واستعرض التقرير حصاد الحقوق الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلا 19.3% فى الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% فى الربع الرابع 2014، فضلا عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% فى الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% فى الربع الثالث 2014.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة فى يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 191.5%، مشيرا إلى أن مصر الدولة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط التى تطلق خطة عمل مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتى تشمل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى المشروعات33 %، فضلا عن بلوغ إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.



وأشار التقرير فى هذا السياق إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالى 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

يأتى هذا فيما، بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، فى حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة، حتى فبراير 2023، فضلا عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكترونى والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهنى والتوجيه الأسرى بوزارة التضامن الاجتماعى.

كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتى تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهى الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأظهر التقرير أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة منذ أغسطس 2021، حتى ديمسبر 2022، حيث تشمل برنامج الادخار والإقراض الرقمى تحويشة ، والذى أتاح فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفى محافظات ومشرفات ميدانيات، فضلا عن تكوين 5408 مجموعات ادخارية من 118.7 ألف سيدة منذ بداية المشروع، كما تشمل الأنشطة مشاغل ووحدات تدريب إنتاجى، حيث تم توفير 30 وحدة تدريب إنتاجى بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية، بجانب توفير 3779 فرصة تدريب إنتاج حرفى للسيدات خريجات برنامج ريادة الأعمال.



وتتضمن أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة كذلك وفقا للتقرير، برنامج المقبلين على الزواج، والذى تم من خلاله عقد 5 دورات للفتيات بإجمالى 650 فتاه مستفيدة، بجانب استفادة 60 زوجا وزوجة من أسوان من أولى مبادرات المقبلين على الزواج من الجنسين.

وفيما يخص التثقيف المالى وريادة الأعمال، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالى على مستوى أساسى ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال استفاد منها 102.7 ألف سيدة.

وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومى للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضا متناهى الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.



وجاء فى التقرير أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلا عن زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدا عام 2022، مقابل 12 مقعدا عام 2012.

وعلى صعيد وضع المرأة فى السلك القضائى، ذكر التقرير أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية فى مجلس الدولة من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلا عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.

أما عن المرأة فى مواقع صنع القرار، فوفقا للتقرير، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزارى ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة فى منصب نائب محافظ البنك المركزى، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى.

وتطرق التقرير إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالى، لتصل إلى 49.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013/2014.



وبالنسبة لقطاع الصحة، جاء فى التقرير أنه تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلا عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالى المستفيدين.

وبجانب ما سبق، فإنه تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحيا شهريا بإجمالى تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن.

يأتى هذا وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضا، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضا، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنويا لدعم السيدات المعيلات بإجمالى 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومى للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

ووفقا للتقرير فإن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ، فضلا عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع فى برنامج وعى للتنمية الأسرية والمجتمعية.



وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، حيث تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

وأوضح التقرير أنه لأول مرة فى مصر، أنشئ فى عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوى ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) وبلغت 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014، مضيفا أنه تم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهم منذ 2001 حتى الآن، كما يقدم 500 محامى متطوع دعما قانونيا بالمجان من خلال المكتب فى جميع المحافظات.