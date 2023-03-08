مدبولى: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".





وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات فى الموعد المقرر، لافتا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التى كلف بها الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نتائج زيارة محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، إلى مصر، ولقائه المثمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى شهد التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والحرص على مساندة العراق وتقديم الدعم للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة العمل فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية، مشيراً أيضاً إلى نتائج جلسة المباحثات التى جمعته بنظيره العراقى، وتم خلالها بحث فرص التعاون المشترك فى عدة مجالات، من أجل تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والعراق.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى رقمنة كل الأصول التابعة لها، سواء أراضى، أو عقارات أو خلافه، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية، تحقق الحوكمة، وتضمن إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، وسد منافذ محاولات التعدى عليها.