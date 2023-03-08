مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير الفحص الطبى بمصر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لتطوير مجال الفحص الطبى فى مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتى Perkin Elmer، وHVD Egypt العالميتين.





حضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد برالاد سينج، الرئيس التنفيذى لشركة PerkinElmer، والسيد محمد أبو النجا، المدير العام لشركة HVD Egypt.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومريم فيكتور، ممثلة عن شركة Perkin Elmer، وهيرمانوس فان داين، ممثلا عن شركة HVD Egypt.



يأتى توقيع مذكرة التفاهم، فى إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها فى اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة؛ ولذا فقد اتفق الأطراف الموقعون على التعاون فى زيادة تطوير فحص حديثى الولادة، وقدرات فحص الجيل التالى فى مصر، كما يأتى التوقيع فى ضوء ما تتمتع به شركة PerkinElmer من ميزات عالمية فى مجال التشخيص، وأبحاث علوم الحياة والغذاء، والاختبارات البيئية والصناعية، وامتلاكها التقنيات العلمية المتقدمة للفحص والتصوير الطبى، وتمثلها فى مصر شركة HVD Egypt.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة PerkinElmer مع الوكيل HVD Egypt، الذى يعمل مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد، لتنفيذ فحص الثلاسيميا بيتا فى مصر، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض.

ووفقا للمذكرة أيضا، ستتعاون شركة PerkinElmer مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ من أجل استكشاف فرص التعاون فى دراسة تجريبية حول فحص ضمور العضلات الشوكى ( SMA)؛ حيث إن فحص ضمور العضلات الشوكى سيمكن من الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، إذ يشكل المرض 19% من جميع الأمراض العصبية والعضلية فى مصر.

كما ستعمل شركة PerkinElmer على توفير مخططات محددة، تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، خاصة معمل الجينوم.