وزيرة الهجرة: تطوير قانون السيارات بالخارج نتيجة تعاون الجهات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة عن المصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، فى إطار اللقاء الشهرى الذى تعقده بشكل دورى مع ممثلى الشعب لمناقشة سبل التعاون فى مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج فى المرحلة الحالية وذلك بحضور عدد من النواب.





ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة حرصها على استدامة سياسة التواصل مع النواب سواء بحضور للجلسات العامة أو اللجان المتخصصة بمجلسى النواب والشيوخ، أو من خلال الاجتماع الدورى الذى يُعقد شهريا فى مقر وزارة الهجرة لنواب المصريين بالخارج، وأثنت على جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج ولنقل طلباتهم مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية مقترحات واحتياجات المصريين بالخارج فى مختلف الدول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الملفات ومستجدات أوضاع الجاليات حول العالم، والرد على أى محاولات للتشكيك فى جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أكبر عدد من الامتيازات للمقيمين بالخارج وتحقيق آمالهم، وتناولت الوزيرة مستجدات برنامج اتكلم عربى، وما تم من جهود من برامج جديدة باسم "جذورنا المصرية" ، لزيادة الروابط مع المصريين بالخارج وتعزيز الهوية والربط بين أبنائنا فى المدارس الدولية وأبنائنا بالخارج ليكونوا مرتبطين بتاريخهم بعرض اللقاءات الفعلية على مواقع المبادرة لتوسيع الاستفادة ولربط أبنائنا بالواقع والاستماع للمستجدات من مصادرها وربطهم بجذورهم العظيمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا حلقات متصلة فى تروس العمل، وملف الهجرة لا يكتمل إلا بتضافر جهود العمل التنفيذى والبرلمانى، واستعرضت الجهود التى تم تحققت خلال الفترة الماضية بينها نتيجة التعاون بين الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات قانون السيارات تلبية لطلبات المواطنين والوصول إلى تخفيض 70٪؜ من الضريبة الجمركية ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وأيضا مد فترة تطبيق القانون إلى 14 مايو بعد أن مقررا انتهاؤه فى 14 مارس.

وفى مداخلة، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، إن وزارة الهجرة قامت بالانتهاء من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، ومنتظر إقرار باقى الأطراف المعنية بالقانون، مؤكدًا أن القانون يتضمن بنودا عن صندوق المصريين بالخارج و عن الجاليات، مع الأخذ فى الاعتبار أن المواطنين بالخارج أيضا خاضعون لقوانين الدول المضيفة والتى تختلف من دولة لأخرى.

وفى ختام اللقاء، قالت الوزيرة سها جندى، إن عرض الحقائق والتواصل مع الجاليات يتصدر أولوية استراتيجية عمل الوزارة بالاستفادة من آليات الاتصال الحديث عندما يتعذر الانتقال للقاء مباشر بالمواطنين، مطالبة النواب عن المصريين بالخارج بحضور جلسات مناقشات ميزانية الوزارة لنقل أدوارها المعنية بالاتصال مع المصريين بالخارج، بصفة تخصصهم وإطلاعهم على أهمية الملفات والاحتياجات الفعلية لإدارة شئون الاتصال وتحقيق المستهدف من استراتيجية الوزارة، أخذًا فى الاعتبار منظومة المحفزات والتيسيرات التى تعمل عليها الوزارة للمصريين بالخارج.

ووجهت السفيرة سها جندى شكرها لجهود أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحرصهم على خدمة أبنائنا حول العالم، مؤكدة استمرار اللقاء دوريا بشكل شهرى لطرح المشكلات المتعلقة بالمصريين بالخارج، والعمل على التنسيق الدائم لاستراتيجية العمل لتعزيز الجهود لخدمة المصريين بالخارج.