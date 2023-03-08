رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا فى مجال التصنيع الطبى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع خطاب نوايا فى مجال التصنيع الطبى، بين كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتى "PerkinElmer "، و"HVD Egypt".





حضر التوقيع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وبرالاد سينج، الرئيس التنفيذى لشركة "PerkinElmer "، ومحمد أبو النجا، المدير العام لشركة "HVD Egypt".

ووقع خطاب النوايا، الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والعميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومريم فيكتور، ممثلة عن شركة "PerkinElmer"، وهيرمانوس فان داين، ممثلا عن شركة "HVD Egypt".

يأتى توقيع خطاب النوايا، فى إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور التصنيع المحلى، بغرض توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات، وخاصة الطبية، إلى جانب العمل على تصدير الفائض من تلك المنتجات للخارج.

ووفقا لخطاب النوايا، ستتعاون وزارة التجارة والصناعة مع شركة "PerkinElmer" لاستكشاف إمكانية تنفيذ المرحلة النهائية لتجميع الأجهزة أو المستهلكات "التغليف الثانوى" محليا فى مصر لاستخدامها فى السوق المصرية فقط، من خلال دراسة جدوى يتم تقديمها ومناقشتها فى هذا الشأن.

كما ستتعاون الهيئة المصرية للشراء الموحد مع شركة "PerkinElmer" لاستكشاف إمكانية تصنيع الورق النشاف فى مصر، الذى يسهم فى التشخيص الأسرع والمبكر للأمراض، وإعداد دراسة جدوى لاستخدامها مع برنامج فحص حديثى الولادة، ومبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للأمراض الوراثية للأطفال المحجوزين فى وحدات الرعاية الحرجة لحديثى الولادة، وكذا الكشف عن مرض "الثلاسيميا" ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج فى مصر.

ويتناول خطاب النوايا أوجه التعاون بين كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة "PerkinElmer"، وشركة "HVD Egypt"، لتصدير الورق النشاف المنتج من خلال المصنع، المزمع إنشاؤه داخل مصر، للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورحب مسؤولو شركتى "PerkinElmer"، و"HV Egypt"، بتوقيع خطاب النوايا اليوم، مشيرين إلى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار دعم وتعزيز دور القطاع الخاص للتوسع فى مجال الصناعات الطبية، وذلك بالنظر إلى دور شركة "PerkinElmer"، العالمى فى مجالات التشخيص وأبحاث علوم الحياة والغذاء والاختبارات البيئية والصناعية، وما تمتلكه من تقنيات علمية متقدمة للفحص والتصوير الطبى.