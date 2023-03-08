رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير شركة النصر للزجاج والبلور

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور.





حضر توقيع مذكرة التفاهم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ووقعها المهندس محمد السعداوى مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد عطا، المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية. وقال وزير قطاع الأعمال العام إن هذا التوقيع يأتى فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف: "اتفق الجانبان على إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة فى خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق المصرية فى إطار خطة الدولة فى التوسع فى هذا القطاع المهم". وأوضح أن شركة النصر للزجاج والبلور تعد أول شركة لصناعة منتجات الزجاج فى الشرق الأوسط وحاصلة على ثلاث شهادات أيزو فى مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية. وتسهم الشركة حاليا فى سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزجاجية، وتشهد خلال المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لبعض المنتجات الزجاجية التى تحتاجها السوق المحلية وبعض أسواق الدول المجاورة.

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