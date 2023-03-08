مشروعات وبرامج.. جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع احتفال العالم فى الثامن من مارس كل عام باليوم الدولى للمرأة.
وهناك بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمى للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة، وغالبا ما يصحب الاحتفال بـ اليوم العالمى للمرأة سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميا.
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