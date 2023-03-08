توقيع اتفاقية إنشاء شركة مصرية لإقامة مصنع سرنجات ذاتية التدمير

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر، بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وشركة أكسيد الصناعية، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.





ووقع الاتفاقية الدكتورة هبة والى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وفريد البلبيسى، الرئيس التنفيذى لشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، والدكتور سعيد محمد رضوان، الممثل القانونى لشركة أكسيد الصناعية. وعقب التوقيع، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من أحد الأصول المملوكة لشركة فاكسيرا بمجمع الشركة الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 6400 م2، بقدرة تصنيعية تتراوح من 150 إلى 240 مليون وحدة سنويا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار. وأعرب الموقعون عن سعادتهم بهذه الشراكة المهمة، التى تعكس أواصر الترابط، والرغبة فى ضخ الاستثمارات الإماراتية فى الدولة المصرية، التى تعد بيئة استثمارية مواتية لنقل الخبرات الرائدة فى المجال الصحى، وغيرها من المجالات الأخرى.

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