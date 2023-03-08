«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد السيسى على أهمية الاستفادة من أصول الدولة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة؛ بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، بالتكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة؛ بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.





وذكرت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسى يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شهد الاجتماع متابعة الخطط الجارى تنفيذها؛ لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية؛ تحقيقا للصالح العام. ونوهت بأن الرئيس السيسى وجه بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائى فى مصر فى ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، لا سيما فى ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة فى هذا المجال على مستوى العالم، والتى تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.

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