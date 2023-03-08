المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية متخصصة حول المساواة بين الجنسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول المساواة بين الجنسين ، استهدفت رؤساء مجلس المرأة، وعددًا من مديري الموارد البشرية بمجموعة فنادق ماريوت العالمية ، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، و الأستاذة صفاء حبيب مدير المشروع، والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة للتخطيط والإستراتيجية بالمجلس، والأستاذة سماح حلمي خبيرة المشروع، و الأستاذة امل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس،و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، السيد مايكل أيوب رئيس مؤسسى ويل سبرينج للتدريب المجتمعى، الدكتورة رشا القناوي خبيرة القيادة والتطوير المهني ، السيدة آن مارى نائبة رئيس فنادق ماريوت العالمية للموارد البشرية، والأستاذ سيد حجاج مدير إدارة الموارد البشرية بمجموعة ماريوت الشرق الأوسط.

يأتي التدريب في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، و مع @الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر ، واستمر على مدار يومين.

وقد افتتحت الدورة التدريبية الدكتورة نجلاء العادلي، مستعرضه المشروع، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة .

فيما عر ضت الأستاذة صفاء حبيب جهود المجلس في تمكين المرأة المصرية، و أهداف المشروع.

وعرضت الأستاذة شيماء نعيم أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، وبعض المؤشرات الهامة لتقييم تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

فيما القت الأستاذة سماح حلمي الضوء علي المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل .

واستعرضت الأستاذة امل عبد المنعم مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

وعرض المستشار أحمد النجار الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة العنف ضد المرأة .

هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الثانى من البرنامج التدريبي محاضرة عملية تفاعلية قدمها السيد مايكل أيوب رئيس مؤسسى ويل سبرينج للتدريب المجتمعى ،حول تعزيز الثقة الذاتية للمرأة والصحة النفسية وأهميتها لحياة المرأة العاملة

و القت الدكتورة رشا القناوي محاضرة في مجال القيادة ومفهومها ، وركزت على اهم صفات القائد الناجح وكيفية ادارة الإعمال بالأساليب التشاركية .

واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي السادة رؤساء مجلس المرأة و مديري الموارد البشرية بمجموعة ماريوت العالمية بحضور الدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والأستاذة شيرين عبد الحميد مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة السياحة.