وزير الشباب يُطلق ماراثون للمشى احتفالًا باليوم العالمى للمرأة (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء، إشارة بدء ماراثون للمشى من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالا باليوم العالمى للمرأة، بالتعاون مع مديريات الشباب فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من الفتيات والسيدات.





انطلق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى محافظات (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، المنوفية، السويس، بورسعيد، مطروح، الإسماعيلية، جنوب سيناء، القليوبية، المنيا، كفر الشيخ، سوهاج، دمياط، بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.



جاء الماراثون بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور سيد حزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور محمود عبد العزيز مدير الإدارة العامة للاتحادات النوعية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى التحية والتقدير للمرأة والفتاة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يحتفل به فى اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فضلا عن ماكنتها الرئيسية، ودورها البارز فى بناء المجتمع.



وأكد صبحى أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن للمساهمة فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التى تشملها المنافسات، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، يأتى ذلك فى ضوء دعم القيادة السياسية لملف الرياضة واهتمامه بكافة الرياضيين.



وأضاف صبحى أنه من الضرورى الاستفادة من الرياضة فى توعية الشباب بحقوق المرأة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ برامج وأنشطة متعدده تخص الرياضة النسائية داخل مراكز الشباب فى مختلف المحافظات وفقا لبروتوكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة انطلاقا من الدور البناء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل الركن الرئيسى فى بناء المجتمع، وتلقى كل الدعم والمساندة والتقدير من قبل القيادة السياسية المصرية"، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة لمجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة على مدار العام مقدمة خصيصا للفتاة والمرأة المصرية تتوافق ومتطلباتهن.



وأكد الوزير أن نهج الوزارة فى إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دورى، وإحداث حالة عامة من الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء تشجيع الشباب والمواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها تقليد يومى فى حياتهم؛ تنفيذا لاستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن، وتاكيدا على التأثير الإيجابى لممارسة الرياضة على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية السليمة للفرد.