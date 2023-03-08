بروتوكول بين «المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص» و«الرقابة الصحية»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها التأكد من التزام المنشآت الطبية من تطبيقها معايير الجودة الشاملة والموحدة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.





ووقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، تحرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون وتضافر الجهود مع الجهات والقطاعات المعنية بتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحى.

ولفت إلى أنه وفقا للبروتوكول، اتفق الطرفان على التعاون فى وضع خطة لتوحيد معايير الجودة الشاملة واللازمة لتسجيل المنشآة الطبية، وإصدار التراخيص للمنشآت الطبية، وذلك وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ولفت إلى أنه بموجب البروتوكول، يشترط للحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل أو الجودة الشاملة، أن تكون المنشآة الصحية، يتوافر بها كافة المعايير التى يحددها الجانبان معا، موضحا أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى القطاعين وتنعقد بصفة دورية، بهدف التقييم والمتابعة وإحكام الرقابة، والوقوف على المستجدات وإعداد التقارير لتذليل أى تحديات قد تواجه سير العمل بأهداف البروتوكول.

وأوضح «عبدالغفار» أنه وفقا للبروتوكول، يجرى التنسيق بين الجانبين بتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتبادل الخبرات بين العاملين وصقل مهاراتهم، علاوة على الوقوف على أخر المستجدات بملف التفتيش والرقابة الصحية، مضيفا أن الوزير، أشاد بالدور الهام الذى تلعبه الهيئة فى إرساء قواعد الجودة وتعميمها بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع بأن الوزارة حريصة على تقديم جميع الدعم وتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة التى من شأنها أن تساهم فى تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية، وذلك وفقا لمعايير الاعتماد المعلنة من قبل الهيئة.