وزير التعليم يبحث مع «التنسيقية» و«فاهم» الدعم النفسى للأطفال فى المدارس

جدة - نرمين السيد - وناقش اللقاء، آليات مواجهة التنمر والعنف فى المدارس، من خلال علم النفس الإيجابى، وزيادة الوعى الوطنى لدى الأطفال، علاوة على الاهتمام بالأطفال الذين لديهم صعوبات تعلم، وتعديل مناهج التربية الفكرية، والطلاب المكفوفين، ومحاولة أن يكون هناك إحياء للنادى الصيفى بالمدارس والمسرح المدرسى وإخراج مواهب منها والعمل على استغلال الملاعب الموجودة فى المدارس.

وأعربت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم، فى تعديل المناهج، وتغيير منظومة التعليم بما يساهم فى بناء جيل جديد واعى، مشيرة إلى مبادرات التنسيقية التى تعمل على استهداف النشء وتوعيتهم وحل المشكلات المجتمعية، مثل مبادرة "البناء المتعدد"، والتى تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسرى، أبرزها رعاية النشء، والصحة النفسية.

وقالت إن المبادرات تعمل على حل الكثير من المشكلات المجتمعية، وتعمل على التركيز على المجتمعات الريفية التى بحاجة إلى تلك المساهمات المجتمعية أكثر من الحضر.

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم، رؤية مؤسسة فاهم لتقديم الدعم النفسى للأطفال وللأسر الذين لديهم أبناء يعانون من اضطراب نفسى، على أن يتم العمل على عدة شرائح للطلاب، فى المدراس فى المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، فى محاولة لكسر وصمة العار من المرض النفسى.

واقترحت، استغلال الأخصائى النفسى، فى 1300 مدرسة تجريبية على مستوى الجمهورية للكشف عن أى مرض أو تعب نفسى خاصة وأنه من الممكن أن يبدأ للطفل منذ صغره فى حال تعرضه للتنمر.

كما اقترحت التعاون مع مؤسسة التعليم أولا، وsafe egypt، من خلال مجموعة من الكتب التى يمكن أن تعمم على الأطفال تكشف عما بداخلهم نفسيا، كما أن تلك المؤسسات لديها محتوى تدريبى للأخصائيين النفسيين، من خلال حقيبة تدريبية، وإدخال مادة الصحة النفسية فى المناهج.

من ناحيته، رحب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بوفد التنسيقية، والسفيرة نبيلة مكرم، مبديا استعداده للتعاون المثمر من أجل الصحة النفسية للطلاب فى المدارس وكل ما يصب فى مصلحة الطلاب.

وقال إن المدارس هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم، والتركيز على قدرات الطلاب، من خلال إدخال العديد من الأنشطة مثل اليوم الرياضى وتفعيل المسرح المدرسى وإخراج المواهب الناشئة عند الأطفال، علاوة على إشراك أولياء الأمور بما يتم مع الأطفال فى العملية التعليمية من خلال مجلس الآباء، مؤكدا أن العملية التعليمية وزرع القيم يتم من خلال المدرسة وولى الأمر ودور العبادة.

وأضاف أن مسابقات تعيين 30 ألف معلم شهدت إجراءات وشروط جادة تمت من خلال اختبارات تجرى فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موضحا أن الوزارة عملت على تعديل نظام الترقى حتى يكون هناك دورات تدريبية لتأهيل المعلم قبل ترقيه.

وتابع: «الوزارة ستنفذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجا تدريبيا متميزا ليصبحوا مديرى مدارس، وهى بمثابة خطوة هامة فى الارتقاء بمنظومة التعليم».

ووافق وزير التربية والتعليم خلال اللقاء على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة فاهم، بناء على المقترحات التى قدمتها السفيرة نبيلة مكرم، على أن يتم الاتفاق على آلية التنفيذ بالمدارس.

وشارك فى اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من؛ النائبة رحاب عبد الغنى، والنائبة رشا كليب، والنائب محمد طارق، والنائبة هدى عمار، أعضاء مجلس النواب، ونور الشيخ، ودينا المقدم، ويوستينا رامى، وماجد طلعت، محمود ألماظ، وإسراء طلعت، وعاصم السماحى، ودينا طارق، وهدير زيدان، وإيناس دويدار، أعضاء التنسيقية.