وزير الرى يتابع أعمال حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:33 صباحاً - الدكتور سويلم : مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ كان لها أكبر الأثر في وقف تراجع خط الشاطئ

- إستعادة شواطئ مدينة بلطيم التي فُقدت سابقاً ، وإكتساب أراضي جديدة بطول واجهة المدينة ، و زيادة الإستثمارات بالمنطقة وتنشيط السياحة

- العمل على تنفيذ مشروع لحماية شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي بإنشاء ١٣ رأس حجري والتغذية بالرمال بطول ٤ كيلومتر

- المشروع يهدف لحماية المنطقة ، ووقف تراجع خط الشاطئ ، وحماية شبكة الترع والمصارف والأراضى الزراعية

- العمل على تنفيذ أعمال تدعيم للحائط البحرى الشرقى لمصب النيل فرع رشيد بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن

- تنفيذ أعمال حماية بطول ٢٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر"

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة كفر الشيخ الممتدة بطول حوالي ١٠٠ كيلومتر ، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ والذي وصل لما يزيد عن ٤.٨٠ كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين ، حيث تم فقد ثلاثة صفوف من المبانى على طول واجهة مصيف مدينة بلطيم ، وقد ساهمت هذه المشروعات فى حماية الأراضي الزراعية ورفع إنتاجيتها ، كما كان لها أثر كبير في حماية مدينة بلطيم وإستعادة شواطئها حيث تم إكتساب ملايين من الأمتار المربعة من الأراضي الجديدة بطول واجهة المدينة ، كما ساهمت هذه المشروعات فى زيادة الإستثمارات بالمنطقة ومنها تنمية الثروة السمكية بإنشاء مزارع سمكية بالمناطق المنخفضة خلف الحائط البحري والرؤوس البحرية ، علاوة على تنشيط السياحة وإحياء المصايف وخلق مناطق مستقرة يمكن تعظيم الإستثمارات بها وهو ما تمثل في إنشاء مدينة صناعية وكورنيش بمدينة مطوبس .

وجارى حالياً تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر) والتغذية بالرمال بطول ٤ كيلومتر ، حيث تهدف هذه العملية إلى حماية المنطقة ووقف تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الغير طبيعية من العواصف البحرية والأمواج العالية والنحر المستمر وحماية شبكة الترع والمصارف الواقعة جنوب المنطقة الشاطئية (مصرف المحيط – ترعة أبودخان) وحماية الإستثمارات القائمة وخاصة بمجال الزراعة وجذب المزيد من الاستثمارات ، والعملية عبارة عن إنشاء عدد ١٣ رأس حجري ، بالإضافة إلى عمل تغذية بين الرؤوس بالرمال المترسبة خلف حواجز الأمواج ببلطيم وعمل إمتداد للرؤوس الحجرية الواقعة غرب مصرف كتشنر ، وجارى أيضاً تنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحرى الشرقى لمصب النيل فرع رشيد بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن .

وفى ضوء وجود شريط ساحلى منخفض شمال الطريق الدولى الساحلى بنطاق محافظة كفر الشيخ من غرب ميناء البرلس حتى شرق مصب النيل فرع رشيد .. فقد قامت الهيئة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والممول من صندوق المناخ الاخضر بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة ، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول ٢٩ كم بإستخدام مواد صديقة للبيئة من رمال نواتج التكريك ومن البوص وحصائر الجيوتكستيل .