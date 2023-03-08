الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصى، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزى، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقى المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة فى محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين فى موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.
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