الشباب والرياضة تطلق أولى قوافلها الطبية بقرى «حياة كريمة» فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، أولى فعاليات القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، وقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث نفذت القافلة فى قرية القرنة مركز الأقصر، وشملت (طب بشرى - توعية صحية).





ويقدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والتمريض بالجامعة، وتم الكشف الطبى على 750 حالة مرضية فى التخصصات الطبية (الجراحة العامة، الأنف والأذن، وطب الأطفال، الباطنة العامة، الكبد، الجهاز الهضمى، المخ والأعصاب، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، العظام، المسالك البولية، الرمد، الصحة العامة)، بالإضافة إلى تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان، وتم تحويل 120 حالة مرضية إلى مستشفيات الأقصر الدولى - الكرنك لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية. كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وطرق العلاج، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة وتوزيع منشورات توعية على المواطنين.

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