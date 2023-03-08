نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "الرئيس: نبذل أقصى الجهود لتجنيب المواطنين آثار الأزمات العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة الجهود الجارية، لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائى فى مصر، فى ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، لاسيما فى ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة فى هذا المجال،على مستوى العالم، وتبذل الدولة أقصى جهودها، لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة تصريحه بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة،علاوة على متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية فى فبراير الماضى، وفى ضوء كونها من أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التى تدار بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسى يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة"، أن الرئيس السيسى، أكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة بالتكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقا للصالح العام.

ناقش الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى الحالى بحضور مسئولى القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان ومسئولى وزارة التخطيط.

وأكد وزيرا الإسكان والتخطيط أن الأولوية للمشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر خاصة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستدامتها ولتنفيذ المشروعات التى توفر فرص العمل وتعظم العوائد وتسهم فى دفع معدلات التنمية.

وأوضح وزير الإسكان أن الاجتماع ناقش استكمال المشروعات الجارية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى واستعرض فيه قيادات القطاعات الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع والمشروعات التى يجرى استكمالها أو يتم تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وفى تناولها للشان المحلى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة أكدت عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج، وأنه لا توجد أى نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مشيرة إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة فى رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد على ما يحظى به مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من اهتمام، والذى يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سكن كل المصريين"؛ حيث تعول عليه الدولة المصرية الكثير لتحقيق التنمية الحضرية لعدد من عواصم المحافظات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مدبولى أمس لمتابعة موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، قوله إن هدف الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذى للربط على الشبكات بمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" ويتم تنفيذ الوحدات السكنية، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف سعد أنه تم استعراض موقف توصيل المرافق للوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، سواء المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز، أو التليفونات، موضحا أن رئيس الوزراء وجه فى هذا الصدد بالعمل على سرعة الانتهاء من توصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية حتى يتسنى تسليمها لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير الماضى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد العام قام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا فريدا فى التضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

وتحت عنوان "الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الداخلية أعلنت البدء فى إجراء قرعة الحج، بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتقام القرعة السبت المقبل فى مديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، والشرقية، والأحد مديريات أمن مطروح، الأقصر، الدقهلية، دمياط، القليوبية، الفيوم، والاثنين مديريات أمن البحيرة، قنا، الغربية، بورسعيد، الوادى الجديد، المنيا، والثلاثاء، مديريات أمن كفر الشيخ والمنوفية الإسماعيلية، أسيوط، وبنى سويف، والأربعاء بمديريات أمن جنوب سيناء، السويس، سوهاج، شمال سيناء، والبحر الأحمر.